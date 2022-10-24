Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor

Beyoğlu'nda İstanbulkart biletmatiklerinin yanında bekleyen fırsatçıların, makineden kart alamayan turistlere yüksek fiyattan satış yaptığı ortaya çıktı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:29
Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor
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Beyoğlu'nda turistlere yardımcı olmak bahanesiyle yaklaşan şahısların daha önce aldıkları boş İstanbulkartı iki katı fiyatına sattığı ortaya çıktı.

Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen fırsatçıları görüntülendi. Makineden İstanbulkart almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşan bu kişiler, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor.

Fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor.


İstanbulkart Beyoğlu bilet

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