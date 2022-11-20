Fırtına etkili oldu, okullar 1 gün tatil edildi

20 Kasım 2022 Pazar, 20:46

Çanakkale lodos fırtınası nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece ve yarın Çanakkale il genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 55 ile 90 kilometre şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirdi.

HAMİLE, ENGELLİ VE KRONİK HASTALARA DA TATİL

Bunun üzerine Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;