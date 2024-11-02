Fırtına tehlikesi: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Marmara'nın güneyinde fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Açıklamada, Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapıldı.
Narlı'dan yarın saat 08.00'de ve Marmara'dan 11.30'da planlanan seferler olumsuz hava şartlarından dolayı yapılmayacak.
MARMARA DENİZİ VE EGE DENİZİ'NİN KUZEYİ İÇİN 'FIRTINA' UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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