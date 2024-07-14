Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
Adana'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Bir şantiyedeki kule vinç ile çok sayıdaki ağaç da fırtına nedeniyle devrildi.
Kentin kuzey kısımlarında saat 17.00 sıralarında fırtına ve sağanak etkili oldu.
Fırtına nedeniyle Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Turgut Özal Bulvarı'nda da çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrildi.
KULE VİNÇ DEVRİLDİ
Çukurova ilçesindeki bir şantiyede bulunan kule vinç de fırtına nedeniyle devrildi.
Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
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