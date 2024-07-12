Adanalılar yiyerek serinliyor: Tanesi15 TL'den satılıyor

Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:29

Güncelleme: 12.07.2024 - 10:29

Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinin özellikle kıyı şeridinde doğal olarak yetişen dikenli incir, yaz aylarında Adana'da büyük ilgi görüyor. Vücut direncini artırarak sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve yetiştiği bölgeye göre hint inciri, frenk inciri ve babutsa gibi farklı yerel isimlerle anılan dikenli incirin tanesi Adana'da 15 TL'den satılıyor.

Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenerek seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, sıcak havanın hakim olduğu kentte serinlemeye çalışan kişilerce büyük bir keyifle tüketiliyor.

"TANESİ 15 LİRADAN SATILIYOR"

Yaklaşık 35 yıldır dikenli incir sattığını belirten Mesut Yılmaz, "20 TL ile açtık sezonu. Şu an 15 TL'ye veriyoruz tanesini. Hormonsuz olarak tek meyvedir bu. Doğaldır, böbrek taşlarına iyi geliyor, kalbe ve göze de iyi geliyor. Adana'ya özgü faydalı bir meyve. Sıcak havada soğuk dikenli incirle insanları serinletiyoruz. Canı çeken geliyor. Maalesef Adana'mız her zaman sıcak. Yaz sezonunda insanları serinletiyoruz. Çok faydalı, çok da serinletiyor. Soğuk soğuk ikram ediyoruz" dedi.

Sıcakta serinlemek için dikenli incirin çok önemli olduğunu söyleyen Ömer Yeniay da, "Az önce yedim. Çok güzeldi. Adana sıcağında insana en iyi gelen şey budur. İnsanın içini soğutuyor. İyi geliyor. Bu havada bunu yemek lazım. Bu havada bunu yemezsek Adana bizi öldürecek" şeklinde konuştu.

Kolon kanseri olduğunu ve tedavi süreci boyunca dikenli incir tüketerek çok fazla faydasını gördüğünü belirten Hakan Şenol ise, "Dünyanın hormonsuz doğal ve kendi başına yetişen nadir meyvelerinden biridir. Birçok şeye faydası olduğu gibi en büyük faydası bağırsaklaradır. Bunu al burada, soydur, eve götür, buzluğa koy. Akşam yemekten önce, yemekten sonra güzel. Ben bir kez yemeye başladığımda 10-12 tane yiyorum. Çok da faydasını gördüm. Ben kendim kolon kanseriyim. Tedavi bile oldum bununla diyebilirim abartısız bir şekilde" dedi.