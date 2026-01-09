Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fırtınada üzerine çatı düşen çiftçi hayatını kaybetti!

9.01.2026 15:06:00
DHA
Karaman'da fırtınada uçan ahırın çatısının altında kalan 58 yaşındaki çiftçi Süleyman Karamanoğlu, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde saat 08.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Süleyman Karamanoğlu (58), büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada, fırtınanın etkisiyle uçan ahırın çatısındaki saç kaplama üzerine düştü.

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Süleyman Karamanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Karamanoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Fırtına #KARAMAN #Çatı

