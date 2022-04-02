Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı
Karabük’te etkili olan şiddetli fırtınanın elektrik tellerini koparmasıyla tarlada meydana gelen anız yangınında sera ve kulübe küle dönerken bir evin çatısında maddi hasar oluştu.
Olay merkez ilçeye bağlı Kayı Köyünde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan fırtına köyde elektrik tellerini kopardı. Kopan telin otlarla temas etmesi ve şiddetli rüzgarında etkisiyle giderek büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine ola yerin Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipler ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın nedeniyle tarlada bulunan kulübe ve sera küle dönerken, evin çatısında maddi hasar oluşturdu.
Köy sakinlerinden Uğur Karadere, yangının çıktığı yerin babadan kalma arazileri olduğunu belirterek, “Yangına biz geldiğimizde müdahale edilmişti. Gördüğünüz direkten kaynaklanan bir yangın. Enerjisa ekipleri her yıl burada telleri değen ağaçları kesip bakım yapıyorlardı. Bu sene zannediyorum ki o bakım yapılmamış. Burada kuş yuvası gibi bir şey oluşmuş. Kış mevsimi sebebiyle buraya gelmemiştik. Kabloların kopmasıyla beraber yangının asıl merkezi buradan. Fırtınada var” dedi.
Karadere, tarla içerisinde bulunan sera ve kulübenin yangında küle döndüğünü, evin çatısında da maddi hasarın oluştuğunu ifade etti.
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