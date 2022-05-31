Fitch Ratings, Muğla'nın kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi

31 Mayıs 2022 Salı, 11:20

Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi "Ulusal Uzun Vadeli Notunda" AAA alarak zirvede yer aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, harcamaların sürdürülebilirliği, ayarlanabilirliği, borç ve likitide sağlamlığı gibi alanlarda gösterdiği mali disiplini nedeniyle, "Ulusal Uzun Vadeli Not" alanında AAA alarak en yüksek kredi notuna sahip olunduğu belirtildi.

GÜRÜN: ÇALIŞMALAR DİSİPLİN İÇİNDE DEVAM EDECEK

Ekonomik koşulların gittikçe kötüleştiğine ve ağırlaştığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, uyguladıkları mali politika nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir kurum olduklarını söyledi.

Gürün şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce olduğu gibi Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch Ratings tarafından kredi notumuzun yine AAA olarak belirlenmesi bizleri mutlu etti. 2014 yılında kurulmuş bir belediye olarak, hızlıca yapılanmamızı tamamladık ancak yüklü bir borç stoğuyla 1 Milyar 100 Milyon TL borçla karşı karşıya kaldık. Devraldığımız borçların yaklaşık 664 Milyon TL’sini öderken, bir yandan da yatırıma büyük ihtiyaç duyan bölgelere yatırım yapmaya devam ettik. Bunları aynı anda yürütmek önemli bir planlama gerektirmekteydi. Bizde ekibimizle bu planlamayı çok doğru ve verimli bir şekilde yaptık. Borç ödememizin yanı sıra Muğla’ya 3 Milyar 45 Milyon TL yatırım yaparak en fazla yatırım yapan kurum olduk. Muğlalı hemşerilerimize hizmet etmek, güçlü bir mali sistem ile sadece bizim değil gelecek arkadaşlarımızın da çalışmalarını kolaylaştırmak yapılacak yatırımlara kaynak yaratmak için çalışmalarımız büyük bir disiplin içinde devam edecek”