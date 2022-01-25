Fiyatlar arttı: Pazarcı esnafı siftah yapmadan tezgah kapatıyor
Esnaf siftah yapamamaktan yakınırken, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar da gördükleri fiyatlar karşısında nasıl geçineceklerini düşünüyorlar.
Samsun’da haftanın belli günlerinde kurulan semt pazarlarında sebze ve meyvelerin yanı sıra vatandaşın temel gıdası nohut, fasulye, pirinç ve nohut el yakıyor. Artan fiyatlar yüzünden alışveriş yapanların sayısının her geçen gün azalıyor. Çok sayıda esnafta siftah yapmadan tezgah kapattı.
Marketlerdeki fiyatların yüksek olması nedeniyle alışveriş için semt pazarlarına yönelen yurttaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi. Nohut 30 TL, fasulye 20-25 TL, pirinç 15 TL, mercimek 20 TL, bulgur 15 TL, şeker fasulye 35-40 TL olan temel gıda maddesi fiyatları yurttaşların alım gücünü zorluyor. Birkaç ay kadar öncesine kadar birer kilo olarak aldıkları temel gıda ürünlerini yarım kilo olarak alanların sayısı da arttı.
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