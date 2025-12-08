Fiyatlar yarı yarıya düştü, çiftçi isyan etti: Tarım Kredi Kooperatifleri çağrısı

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, çiftçilerle birlikte Kazanlı Mahallesindeki bir biber serasında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, “Biber, patlıcan, domates, salatalık, marul, maydanoz gibi birçok ürünümüz çiftçinin elinde kalmış durumda. Yıllardır söylüyoruz. Bizim talebimiz karşılanamayacak bir talep değildir. Çiftçinin sesine başta Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı kulak vermeli. Sahadaki sıkıntıyı mutlaka yetkililer buraya gelip bizimle paylaşmalı ve bakanlıkları temsil eden, çiftçileri temsil eden kurumların bir araya gelerek bu sorunu masaya yatırması gerekir diyoruz” ifadelerini kullandı.

“TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÇİFTÇİDEN ALIP MAKUL FİYATLA SATMALI”

Şu an seralarda hasat edilmeyi bekleyen tonlarca ürün olduğuna işaret eden Musa Yılmaz, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin zincir marketleri var. Bu zincir marketler ne için kuruldu? Tam da bugün yaşadığımız sıkıntıları çözme noktasında bu marketler devreye girmeli. Bu kriz dönemlerinde direk üreticiden ürünü alıp çok makul figatlarla tüketicimize sunmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifileri amacına uygun çalışmıyor. Bunu buradan bakanlıklara sesleniyoruz. Her geçen yıl üretim maliyetleri altında ezim ezim eziliyoruz. Maliyetlerdeki bu artış maalesef ürünlerimize yansımıyor. Bu feryadımızı bakanlıklarımızın duymasını istiyoruz” dedi.

Yöre çiftçileri örtü altı üretinde dönüm başına maliyetin 300 bin lira düzeyinde olduğuna dikkat çekti.

Çiftçiler, geçen yıl 40 lira düzeyinde olan biberin bu sene 20 liradan alınmak istediğini belirterek “Bu fiyatlarla değil para kazanmak, borcumuzu bile ödeyemeyiz” dediler.