Fiyatlar yüzde 300 arttı: Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
Niğde'de 25 yıldır çiçekçilik yapan Serkan Dağlı, önceki yıllarda Anneler Günü’nde 10 gün önceden sipariş alırken fiyatlardaki artış nedeniyle şu anda bir tane bile siparişin olmadığını söyledi. Dağlı, "Bu da demek oluyor ki Anneler Günü’nde anneye çiçek almak bir lüks, bu hale geldik" dedi.
Hayat pahalılığı ve fiyatlardaki yüksek artış, çiçekçileri de etkiledi. Anneler Günü’nde normalden daha fazla satış yapma beklentisi içinde olan çiçekçi esnafı, hayal kırıklığı yaşıyor.
Niğde’de çiçekçilik yapan Serkan Dağlı, fiyatlardaki artış nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"FİYATLAR YÜZDE 300 ARTTI”
"İki yıldır fiyat artışlarımız çok yüksek derecede arttı, şöyle bakarsak yüzde 300 arttı. Önceden Anneler Günü’nde 10 gün önceden sipariş almaya başlarken şu anda bir tane bile siparişimiz yok ve Anneler Günü’ne 4-5 gün kaldı.
“ANNELERE ÇİÇEK ALMAK LÜKS OLDU”
Yani bu da demek oluyor ki Anneler Günü’nde anneye çiçek almak bir lüks, bu hale geldik. Elimizdeki çiçeklerimiz kesme çiçeklerimizden başlayalım rengarenk güllerimiz var, cerberamız, şebboyumuz, biçmemiz, karanfilimiz, kır karanfilimiz, kırmızı gülümüz... Bunların fiyatına gelirsek gülümüzü bundan önce 5 TL'ye satarken şu an gülümüzün fiyatı yüzde 300 artışla 20 TL'ye satıyoruz. Cerberamız önceden 3,5 TL'ye satarken şu an 10 TL'ye satıyoruz, biçmemizi önceden 25 TL'ye satıyorduk demetini şu an 50 TL oldu, ithal orkidemiz tezgahımızda 120 TL'ye satarken şu an 200 TL'ye satıyoruz.
“YAPAY ÇİÇEK FİYATI YÜZDE 400-500 ARTTI”
Dükkanımızdaki en çok artışımız da yurt dışında imalatı olduğu için yapay çiçekte oldu. Yapay çiçeklerimiz yüzde 400, yüzde 500 belki daha fazla arttı. Yani önceden tezgahımızda 100 TL'ye sattığımız bir yapay çiçeği şu an biz 250- 300 TL'ye tezgahımıza koyabiliyoruz. Yani çok zor durumdayız, sıkıntıdayız.”
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