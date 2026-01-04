Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etmişti: 'Bedri Usta Kebap' hakkında soruşturma başlatıldı!

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve bir müşteriye ait adisyon üzerinden yapılan yüksek fiyat uygulaması iddiaları üzerine, “Bedri Usta Kebap” adıyla faaliyet gösteren işletme ve işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, bir vatandaşa ait paylaşımın sosyal medya mecralarında “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” ifadeleriyle yeniden paylaşılması ve bu yolla yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayılması üzerine ihbar ve şikâyetlerin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, iddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla da ivedilikle yazışmalara başlandığı kaydedildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

OLAY NASIL GÜNDEME GELDİ?

İstanbul Kadıköy’de “Bedri Usta” isimli restorana giden bir müşteri, ödediği adisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak yemek için 4 bin TL hesap ödediğini belirtti ve duruma tepki gösterdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, işletme sahibi Bedri Usta da eleştirilere kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İşletme sahibinin paylaştığı adisyonda, “Sadece yemek ve kuver 3.600 TL… Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince 2 saatlik yemeğin maliyeti 4.000 TL. Bir lahmacun 290 TL, bir çorba 380 TL… Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı” ifadeleri yer aldı. Ancak paylaşımda müşteriye yönelik kullanılan “Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör” sözleri kamuoyunda tepki çekti.

TİCARET BAKANLIĞI: İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy–Fenerbahçe’de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürünün haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındığı, bu doğrultuda işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmaların temin edildiği belirtildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin “etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği” hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandığı ifade edildi.