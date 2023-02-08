Fizik profesörü Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in ‘Deprem öldürmez, Allah öldürür’ paylaşımına idari soruşturma

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni" paylaşımını yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:13
Fizik profesörü Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in ‘Deprem öldürmez, Allah öldürür’ paylaşımına idari soruşturma
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 kentte yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Prof. Dr. Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi. 

Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. 

 


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