Flamingoların konaklandığı Van Gölü'nde geri çekilme: 'Adacıklar' oluştu

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, kapalı havza yapısı nedeniyle kuraklıktan diğer göllere göre daha fazla etkileniyor.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle Erciş kıyılarında yaşanan su kaybı, göl tabanında yeni adacıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

Kış mevsimi olmasına rağmen ortaya çıkan adacıklar net bir şekilde görülebiliyor.

FOTOĞRAF KARELERİNDE BİR YILLIK DEĞİŞİM'

Erciş'te uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl aynı bölgede çekim yaptığını belirterek, göldeki değişimin çarpıcı boyutlara ulaştığını söyledi.

Coşar, "Her yıl buraya fotoğraf çekmeye gelirim. Bu yıl da geldiğimde geçen yıl çektiğim fotoğraflarla kıyaslama yaptım. Önceki karelerde göl suları adacıkların üst kısmındayken, bu yıl su seviyesi adacıkların alt kısmına kadar düşmüş durumda. Göl sularının çekilmesi artık ürkütücü bir noktaya ulaştı" dedi.

Göldeki geri çekilme nedeniyle flamingoların da konaklama noktalarını değiştirdiği gözlenirken, ortaya çıkan adacıklar görüntülendi.