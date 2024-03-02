Flamingoların yaşam alanına sondaj
Türkiye’deki 305 önemli doğa alanından biri olan ve dünyadaki flamingo nüfusunun yüzde 10’una ev sahipliği yapan İzmir’deki Gediz Deltası’ndaki flamingoların yaşam alanı tehlikede.
Deltada, Kordelion İşletmeleri AŞ tarafından jeotermal kaynak aramak için iki ayrı sondaj çalışması yapılacak.
Proje daha önce İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından engellenmişti. Şirket bu kararın iptaline yönelik açtığı davayı kazandı.
Projeye “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verildi.
Doğa Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç,
“Dünya çapında önemli bu bölgede jeotermal
kaynak arama projesi için bu kadar ısrar
edilmesi hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır. İki
kuyunun açılması istenilen bölge, biyoçeşitlilik
açısından hem ulusal hem uluslararası ölçekte
önem taşıyor. Gediz Deltası’nın yaşaması ve
buradaki jeotermal kaynak arama projesinin
iptal edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız”
diye konuştu.
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