Flamingoların yaşam alanına sondaj

Türkiye’deki 305 önemli doğa alanından biri olan ve dünyadaki flamingo nüfusunun yüzde 10’una ev sahipliği yapan İzmir’deki Gediz Deltası’ndaki flamingoların yaşam alanı tehlikede.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00
Flamingoların yaşam alanına sondaj
Abone Ol google-news

Deltada, Kordelion İşletmeleri AŞ tarafından jeotermal kaynak aramak için iki ayrı sondaj çalışması yapılacak.

Proje daha önce İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından engellenmişti. Şirket bu kararın iptaline yönelik açtığı davayı kazandı.

Projeye “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verildi.

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, “Dünya çapında önemli bu bölgede jeotermal kaynak arama projesi için bu kadar ısrar edilmesi hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır. İki kuyunun açılması istenilen bölge, biyoçeşitlilik açısından hem ulusal hem uluslararası ölçekte önem taşıyor. Gediz Deltası’nın yaşaması ve buradaki jeotermal kaynak arama projesinin iptal edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.


flamingo haberleri

İlgili Haberler

Flamingoların yaşam alanına sondaj

Flamingoların yaşam alanına sondaj
İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu
İzmir Kuş Cenneti’nde binlerce flamingo yumurtadan çıktı

İzmir Kuş Cenneti’nde binlerce flamingo yumurtadan çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı

Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı
Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Yatırımcılar dikkat: Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 altın fiyatları...
İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’

İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak