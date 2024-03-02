Flamingoların yaşam alanına sondaj

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Deltada, Kordelion İşletmeleri AŞ tarafından jeotermal kaynak aramak için iki ayrı sondaj çalışması yapılacak.

Proje daha önce İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından engellenmişti. Şirket bu kararın iptaline yönelik açtığı davayı kazandı.

Projeye “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verildi.

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, “Dünya çapında önemli bu bölgede jeotermal kaynak arama projesi için bu kadar ısrar edilmesi hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır. İki kuyunun açılması istenilen bölge, biyoçeşitlilik açısından hem ulusal hem uluslararası ölçekte önem taşıyor. Gediz Deltası’nın yaşaması ve buradaki jeotermal kaynak arama projesinin iptal edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

