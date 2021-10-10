Flash TV geri dönüyor: İşte ana haberi sunacak isim

10 Ekim 2021 Pazar, 16:18

Flash TV yeni bir formatla yayın hayatına geri dönüyor. Kanalın sloganı “Özgür, komik, korkak” olarak belirlendi ve logosu yenilendi. Kanalda ana haberleri Can Ataklı sunacak. Kanalın Ankara Koordinatörü Orhan Uğuroğlu, bütün siyasi partilere ve liderlerine eşit sürede yer vereceklerini vurgulayarak, “Türk halkı, Flash TV’nin yeni yayın politikasında diğer televizyon yayınlarında arayıp da bulamadığı çok sesli görüşleri bulacak” dedi.

Yayın hayatına 15 Ocak 1992’de giren ve 27 yılın ardından 28 Şubat 2019’de ekranı kararan Flash TV, yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınına yeniden başlayan kanalın logosu yenilendi ve sloganı “Özgür, komik, korkak” olarak belirlendi. Yarından itibaren ekranlarda olacak olan kanalın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Hakan Aygün, Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Akif Beki, Seda Akgül, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk.”

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün oldu. Duayen gazeteci Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ Ankara Temsilciliği görevinin yanında Flash TV’de de Ankara Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ankara’da haber müdürü ise gazeteci Lale Özan Arslan oldu.

Uğuroğlu, kanalda her çarşamba saat 21.00’da “Serbest Bölge” programını sunacak. Uğuroğlu hafta içi her gün saat 13.00 ile 15.00 arası "Perde Arkası" programını sunacak.

“ÇOK SESLİ GÖRÜŞLER OLACAK”

Uğuroğlu, ANKA Haber Ajansı’na kanalın kuruluşuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye’nin özgür televizyon yayıncılığına büyük ihtiyacı var. Taraf olmadan, tarafsız yayın. Bağlı ya da bağımlı olmadan, bağımsız yayın. Anayasa ve yasalara saygılı yayın doğrultusunda halkın haber alma hakkı çerçevesinde, gerçek ve özgür yayıncılığı yapacağız. Tüm siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum örgütü yöneticilerine ve tabii vatandaşa yayınlarımızda yer vereceğiz. Türk halkı, Flash TV’nin yeni yayın politikasında diğer televizyon yayınlarında arayıp da bulamadığı çok sesli görüşleri bulacak.

“BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN GRUPLARI CANLI YAYINLANACAK”

Türkiye’nin en çok izlenen ana haberini Can Ataklı yapacak. Haber programlarında da çok sesliliğe, vatandaşın sorunlarına büyük önem vereceğiz. Tüm partilerin TBMM grup toplantılarını canlı yayınlayacağız. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilere ve liderlerine yayınlarımızda eşit süreli yer vereceğiz.”

Uğuroğlu, siyasilere de “Flash TV sizin kanalınız. Buyurun gelin, ekranımız herkese açık” çağrısında bulundu.

CAN ATAKLI ANA HABERİ SUNACAK

Kanalda gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün saat 18.00’de ana haber bültenini sunacak ve saat 20.00’ye kadar ana haber devam edecek.

Sunucu Serhat Ulueren, Telegol isimli spor programla ekranda yerini alırken, Fehmi Koru, Emin Şirin, Altan Tan ve Mithat Baydur’un tartışmacı olacağı ayrı bir siyaset programı da olacak. Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş’ın sunacağı, 8-10 konuklu bir program da pazar günleri yayınlanacak.

Ankara’dan İbrahim Uslu, Murat Sarı, yaklaşan 2023 seçimleriyle ilgili “Seçime doğru” isimli program yapacak.

NASIL İZLENEBİLİR?

Flash TV TÜRKSAT’ta “12.685 Mhz. Sym: 30.000 Pol Ver: Dikey” frekansını kullanacak. Flash TV, Kablo TV’de “47. Kanal”; Dsmart’ta “274. Kanal”da olacak. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da kanal canlı izlenebilecek. Kanalın yakında DİGİTÜRK’e de girmesi bekleniyor.