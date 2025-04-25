Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak
Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle geçici olarak kapatildi. fakülte Avcılar Yerleşkesi’ne taşınacak.
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremlerin ardından, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi için geçici tedbir kararı alındı. Bu kapsamda fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu.
Deprem riski nedeniyle alınan kararla, Şişli’de bulunan fakültenin Avcılar Yerleşkesi’ne taşınacağı bildirildi. Toplamda 1537 öğrenciye eğitim veren fakülteyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, söz konusu kararın öğrencilerin ve personelin güvenliği göz önünde bulundurularak alındığını ifade etti.
20 MAYIS'TA EĞİTİM TEKRAR BAŞLAYACAK
Prof. Dr. Aydın, yaklaşık iki ay önce fakültenin planlı şekilde taşınmasına yönelik karar alındığını ancak 23 Nisan’daki depremler nedeniyle bu sürecin öne çekildiğini belirtti. Aydın, eğitimin 20 Mayıs 2025 tarihinde Avcılar Yerleşkesi’nde yeniden başlayacağını duyurdu.
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