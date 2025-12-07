Florya Deniz Köşkü’nde restorasyon sonrası açılan tesislerin lokantasında Atatürk iddiası: ‘Fotoğrafı kaldırıldı’

Florya Atatürk Deniz Köşkü’nün yaklaşık üç yıldır restorasyonu sürüyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir kısım odalar ve TBMM Florya Sosyal Tesisleri geçen ay restorasyon tamamlanarak açıldı. Sosyal tesislerde yer alan lokantada restorasyon öncesi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının olduğu ancak yeniden açılırken fotoğrafın kaldırıldığı ve yerine televizyon konduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’e konuşan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü, CHP’li Bulut Can Okuducu, “Florya Atatürk Deniz Köşkü, misafirhaneleri ve lokali üç yıldır tadilat dolayısıyla kapalı. Bir kısım odalar ve lokal ekim ayında açıldı, misafir kabul etmeye başladı. Köşkün tadilatına ise başlanmadı. Köşkte bulunan tarihi eserler kaldırıldı ve tamamen boşaltıldı” dedi.

‘YERİNDE RESTORASYON YAPILMALI’

Okuducu, “Tadilat dolayısı ile köşkün tüm tavan zeminleri söküldü. Atatürk’ün son dönemlerinde bifiil kullandığı sabit döşeme, fayans, banyo, tuvalet, çeşitli dekor ve aksesuarların da söküldüğü görülüyor. Uzmanlar sabit materyallerin sağlam sökümünün mümkün olmayacağına dikkat çekiyor. Bu bölümlerin ‘yerinde restorasyon’ yapılması gerekiyor” vurgusu yaptı.

“Özensiz bir çalışma yürütülüyor” diyen Okuducu şöyle konuştu: “Köşkün dışarıya açılan kapıları açık ve birçok pencere ve kapı camları kırılmış. Köşkün şu anda depolama amacıyla kullanıldığını görmek de üzüntü verici bir durum. Ayrıca alınan duyumlar köşkte bulunan bir kısım tarihi eserlerin ‘Savarona’ yatında sergilenmek üzere kalıcı olarak köşkten çıkarıldığı yönünde. Atatürk Deniz Köşkü bize Atatürk’ün mirasıdır ve onu korumak görevimizdir. Atatürk’ün kaldırılan resminin ivedilikle yerine asılmasını ardından köşk restorasyonunun sağlıklı yürütülmesi için gerekli çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Köşkün bu hale getirilmesi kasıtlı ve hunharcadır. Hesabı verilmesi gereken bir saygısızlıktır.”

‘YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ’

Okuducu ayrıca, “Yıllardır bitmeyen bir tadilattan sonra köşkün tesisleri açıldı. Fakat duvara Atatürk’ün fotoğrafı asılmadı. Büyük önderin fotoğraflarını yok ederek izini silebileceklerini düşünen gaflet içindeki ilgililer bu yanlıştan bir an önce dönmelidir” ifadelerini kullandı.

Köşkün etrafında yer alan ve yenilenen binaların ise silüeti bozduğunu söyleyen Okuducu, “Atatürk’ün mirası sadece köşk ile sınırlı değil. Halk ile bir araya geldiği köşke ait sahilde üç adet idari bina yapılmış. Altyapı çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan eski ağaçlar sökülmüş ve yeni peyzaj çalışması yapılmış” diye konuştu.