Florya KYK’de bitmeyen tadilat

Dersleri başlayan öğrenciler, kırık banyo ve kapılar, koridorlarda süren inşaat çalışmaları nedeniyle yurda yerleşemiyor. Mağdur öğrenciler, yurtla ilgili yaşadıkları problemleri Cumhuriyet’e anlattı. Yurda geldiklerinde odalarda ciddi eksiklerle karşılaştıklarını belirten öğrenciler, “Yaz boyunca tadilat yapılacağı söylenmişti. Ancak banyolar yeni sökülmüş gibi. Görevliler bazı odalarda su tesisatı sorunları çıktığını, bu yüzden yeniden tadilata alındığını söyledi. Bizi geçici olarak boş odalara yönlendirdiler” dedi.

GÜVENLİK KAYGISI

“Dersler başladı ama işçiler tadilat nedeniyle hâlâ koridorlarda dolaşıyor” diyen öğrenciler, “Yabancı erkek çalışanların yurtta olması güven duygumuzu zedeliyor. Son KYK skandalından sonra odalara gizli kamera yerleştirilmesi ihtimalini bile düşünür hale geldik. Ayrıca katılmadığımız kurslara sistem üzerinden kayıt yapılıyor. Almadığımız eğitimlerde ‘katılmış’ görünüyoruz. Bu da ayrı bir mağduriyet” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE ‘YURT YASAĞI’

Öte yandan iktidar, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunan belediyeleri devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifine göre belediyelerin yurt açma ve işletme yetkisi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.