Fly Butik Residence çetesi savcılıkta: '2 yıllık mücadelenin ilk adımı'
İstanbul Esenyurt’ta yer alan Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, dün ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılığa sevk edildi.
Esenyurt'taki Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları belirlenmişti.
29 şüpheli gözaltına alınmasının ardından Fly Butik Residence mağdurları, Büyükçekmece Adliyesi önünde bir araya geldi. Projenin kurucusu Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, "Bugün çok mutluyuz çünkü binamıza çöken silahlı çete, iki yıldır yaptığımız şikayetler neticesinde yakalandı. inşallah adalet tecelli edecektir. Malesef 212 konutluk projemizde 780 tane sahte satış yapıldı. İki yıllık hukuk mücadelemizin ilk adımını tamamladığını düşünüyoruz. İnşallah binamıza yerleşerek gerçek hak sahiplerine haklarını teslim edeceğiz" dedi.
DOSYADA GİZLİLİK KARARI MEVCUT
Davanın avukatı Baransel Tülüce ise, "Cuma günü operasyon yapıldı. Gerekli müşteki, şüpheli ifadeleri alındı. 29 kişi gözaltına alınmıştı. Dosya savcı beyin önünde, dosyada gizlilik kararı mevcut. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevklerini bekliyoruz. Gerekli işlemlerin yapılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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