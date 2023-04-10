Fly Butik Residence çetesi savcılıkta: '2 yıllık mücadelenin ilk adımı'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:28

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:28

Esenyurt'taki Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları belirlenmişti.

29 şüpheli gözaltına alınmasının ardından Fly Butik Residence mağdurları, Büyükçekmece Adliyesi önünde bir araya geldi. Projenin kurucusu Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, "Bugün çok mutluyuz çünkü binamıza çöken silahlı çete, iki yıldır yaptığımız şikayetler neticesinde yakalandı. inşallah adalet tecelli edecektir. Malesef 212 konutluk projemizde 780 tane sahte satış yapıldı. İki yıllık hukuk mücadelemizin ilk adımını tamamladığını düşünüyoruz. İnşallah binamıza yerleşerek gerçek hak sahiplerine haklarını teslim edeceğiz" dedi.

DOSYADA GİZLİLİK KARARI MEVCUT

Davanın avukatı Baransel Tülüce ise, "Cuma günü operasyon yapıldı. Gerekli müşteki, şüpheli ifadeleri alındı. 29 kişi gözaltına alınmıştı. Dosya savcı beyin önünde, dosyada gizlilik kararı mevcut. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevklerini bekliyoruz. Gerekli işlemlerin yapılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.