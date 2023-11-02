Foçalılar eski devlet hastanesi için yürüdü

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:20

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:20

İzmir’in Foça ilçesinde 87 yıl boyunca hastane olarak hizmet verdikten sonra yeni hastane binasının hizmete girmesi nedeniyle 8 Mart 2019 tarihinde boşaltılarak adeta çürümeye terk edilen Foça Eski Devlet Hastanesi binasının yeniden sağlık hizmetinde kullanılması için yurttaşlar eylem yaptı. Binanın ünitelerinin yapım ve tefrişini yapan Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı evi Vakfı’nın düzenlediği basın açıklamasına Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyelerinin yanı sıra onlarca Foçalı katıldı.

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’ndan Reha Midilli Caddesi güzergahını izleyerek eski Devlet Hastanesi binasına kadar yürüyen grup binanın Sağlık Ocağı olarak kullanılması için çağrı yaptı. Eski hastane bahçesinde yapılan basın açıklamasını Reha Midilli Eğitim ve Yaşlı evi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Osman Mert okudu.

Hastanenin 4 yıl önce kapatıldığını anca ilçe halkının sağlığı için büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Mert; “Aralık 2020 yılında Kaymakamlık makamında Vali yardımcısı , İl Sağlık Md. , Foça Kaymakamımız, İlçe sağlık Müdürümüz ile bir araya gelmiştir. Sağlık bakanlığının ihtiyaçları ve planlamaları doğrultusunda bir ön mutabakat sağlanmıştır. Mevcut mutabakatın resmiyete dönebilmesi amacıyla 2 aylık bir süre talep edilmiştir. Projenin; Aile Hekimliği, 112 Ambulans, Sağlık Ocağı ve Yaşlı Bakım Hizmetleri olan bir bina haline gelmesi kararı alınmıştır. Bu projeye Vakfımız maddi destek söz ve taahhüdünü vermiş ve ekstra 1 adet Ambulans alma sözünü de eklemiştir. Anlaşma durumunda projenin bitiş ve teslim tarihi olarak 1 Haziran 2023 günü hedef olarak dile getirilmiştir. Bizler sözleşme tarihini beklerken; ilk olarak Sağlık Bakanlığı bize projeye destek istemediklerini ve kendilerinin yapacağını söylemiştir. Daha sonrasında TOKİ ye devir ve Millet Bahçesi finansmanı ihtiyacıyla satış talebi gündeme gelmiştir. Vakfımız gerek hukuki mücadelesi gerekse Foça halkının imza kampanya desteği ile sürece müdahale etmiş ve engellemiştir. Buradan tüm Foça halkının desteği ve gücü ile düşüncemizi ve mücadelemizi yineliyoruz; Eski Hastane binası tüm desteği Vakfımız tarafından karşılanması taahhüdü ile , Aile Hekimliği ,112 Ambulans , Sağlık Ocağı ve Yaşlı Bakım Hiz.. olarak tekrar hizmete açılmalıdır. Dışında plan ve talep içerisinde bulunan tüm kurumlar bilmelidir ki Foça halkı binasına sahip çıkmaktadır ve çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Alkış ve sloganlarla sona eren basın açıklamasının ardından katılımcılar geldikleri güzergah boyunca yürüdü.

NE OLMUŞTU?

8 Mart 2019 tarihinde yeni hastane binasının hizmete girmesiyle boşaltıldı. Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı evi Vakfı’nın tadilat için gerekli tüm masrafları üstlenmesi, halkın ve bazı STK’ların, binanın yine sağlık hizmetlerinde kullanılması, Aile ve Toplum Sağlığı ile 112 Acil Ambulans Merkezi yapılması yönündeki talep ve çağrıları sonuçsuz kaldı. Binanın “Sağlık Bakanlığı’na tahsisinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın E-33685449-400(3121.140163)-3631190 sayılı yazısıyla 24 Haziran 2022 tarihinde kaldırıldığı, aynı bakanlığın 11.01.2023 tarih ve 5507687 sayılı yazısı ile de, “Millet Bahçelerinin Finansmanında” kullanılmak üzere bedelsiz olarak TOKİ’ye devredildiği ve işlemlerinin bu yönde devam ettiği öğrenildi. Gelişme üzerine toplanan Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı evi Vakfı Yönetim Kurulu yürütmenin durdurulması için dava açarken, kararın iptali içinde hukuki süreç başlattı. Gelişmeler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ Emlak Dairesi Başkanlığı yaptıkları değerlendirmeyi 25 Nisan 2023 tarihli yazısıyla açıkladı. İlgi yazıda; “Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak İzmir 3. İdare Mahkemesi 2023/633 E sayılı dosyası ile dava açıldığı, imar planında hastane alanı olarak ayrılmış olması ve taşınmaz üzerinde bina bulunması nedeniyle Millet Bahçeleri Finansmanı kapsamında bedelsiz olarak idaremiz tarafından devir alınmasından vazgeçilmiştir” denildi. TOKİ Hukuk Müşavirliği de mahkemeye ulaştırdığı 16 Mayıs 2023 yazılı yazısında mahkemenin ara kararına istinaden; “ilgili taşınmazın İdaremizce devir alınmasından Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile İzmir Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü’ne dağıtımlı olarak gönderilen yazı ile vazgeçilmiş olduğu” bildirildi.