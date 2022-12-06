Folkart NOVA’nın temeli atıldı ve satışlar başladı

06 Aralık 2022 Salı, 10:28

Türkiye’nin önemli gayrimenkul şirketlerinden Folkart, İzmir’e yatırımlarını sürdürüyor. İzmir’in yeni kent merkezi olarak belirlenen bölgede Folkart Vega projesinin hemen yanında bulunan arsada Folkart Nova yükselecek. Türkiye’nin en ihtişamlı ve en iddialı residence projesi olacağı ifade edilen Folkart Nova için zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı ve temeli atıldı. Folkart Nova’nın anahtar teslim tarihi ise 2024 yılı sonu olarak belirlendi.

2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM DEĞERİ

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “İzmir’de bugüne kadar imza attığımız 16 farklı projemize, Türkiye’nin en iddialı residence projesi olma özelliği ile bir yenisini daha ekliyoruz.

Yeni projemiz, İzmir’in simge yapılarından birisi olarak konumlanan Folkart Vega’nın yan komşusu. İzmir Yeni Kent Merkezi’nde ikonik, ihtişamlı bir yapı olarak yükselecek Folkart Nova, yaklaşık 2 milyar TL yatırım değerine sahip. İnşaatı süresince 1500 kişi çalışacak” dedi.

İzmir’de yeni kent merkezi olarak belirlenen Liman Arkası olarak belirtilen Halkapınar’da yer alan Folkart Nova’da 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks, 4+1 olmak üzere; toplam 176 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Folkart Nova’da, 3+1 ve üstü konutlar, balkonlar dahil 150 m² ile 196 m² alana sahip olacak.

38 KATLI İKONİK YAPI

Türkiye’nin en gözde kentlerinin başında gelen İzmir’de ayrıcalıklı yaşamın adresi Folkart Nova, farklı yüksekliklerde biten üç kulenin, birleştiği 38 katlı ikonik bir yapı olacak. Kulelerin farklı açılarda birleşmesi, panoramik manzarayı koruyacak. Seçkinlik teması üzerine kurulu Folkart Nova’da otomasyon sistemi ile akıllı ev özelliklerine sahip olacak. Folkart Nova, şehir tasarımına getirilmiş bir farklılık olarak öne çıkacak. “Yüzü Şehre Dönük Bir Yaşam” sloganı ile dikkat çeken Folkart Nova’da, her noktadan bir deniz manzarası, açık hava keyfi getiren geniş teraslar, ileri düzeyde konfor sunan iç alan tasarımı, evinize birkaç adım mesafede sosyal olanaklar, alışveriş ve lezzet merkezlerine yakınlığı ile de dikkat çekecek. Proje, zengin sosyal yaşamıyla, her geçen gün hızla değerlenen bir bölgede yaşamak için bir fırsat sunuyor.

29 MİLYAR TL’LİK TOPLAM YATIRIM

Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul ve Folkart Country Urla projelerinde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, satışa çıkarılan Folkart NOVA’nın da 2024 yılı sonunda bitirileceğini vurguladı. Sancak, Rönesans ve Tekfen ortaklığından satın alınan büyük alanda ise proje satış ofisi yapımı ve zemin çalışmalarının sürdüğünü bildirerek, “İzmir yeni kent merkezinde Türkiye’nin en büyük konut projelerinden birini yapacağımız dev çalışmamız ile birlikte, 2006 yılından bugüne dek gerçekleştirdiğimiz projelerimizin toplam yatırım değeri, tam 29 milyar TL’dir. Önümüzdeki süreçte, NOVA ve diğer yatırımlarımız sırasıyla devam edecektir” ifadelerini kullandı.