Fon krizinde 43 bin kişinin alacağı ödendi, 400 bini aşkın yurttaş bekliyor

Uzun süredir Türkiye gündeminde yer eden fon krizi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) açıklanan verilere göre 455 bin 758 tekil yatırımcıyı mağdur etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 fonun tasfiye edildiğini belirterek, yaklaşık 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara aktarıldığını duyurdu. Tasfiye süreci başlatan iktidar, bununla övünmeyi sürdürüyor. Buna karşın 400 bini aşkın yatırımcı, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

‘GÜNDEMDEN DÜŞÜRME ÇABASI’

Ekonomi uzmanları, güncel durumu Cumhuriyet’e yorumladı. İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Bu fon krizinin siyasi ve ekonomik boyutu çok ağır. 20 milyar dolara yakın bir rakam söz konusu. Siyasi etkisi, daha önceki finansal gelişmelerden daha güçlü. Yarım milyona yakın insanın doğrudan cebine dokundu. Vatandaşın cebindeki parayı sınırlı bir kesime aktaran bir mekanizmaydı bu. AKP, bunun siyasi etkisinden kurtulmak için bir an önce gündemden düşürmek istiyor. Bunun yolu da, içeride küçük parası olanların parasını ödemekten geçiyor” dedi. Karatepe, “Vatandaşın içeride olan parasını bir defada ödeme imkanı bulamıyorlar. Tasfiyede kullanacakları para miktarını orantısal olarak dağıtıyorlar. Tam oranları bilmiyorum ama örneğin paranın yüzde 30’unu ödeyebiliriz dedilerse, 100 bin liran varsa içeride, sana 30 bin lira ödüyorlar. Dolayısıyla bu vatandaşta büyük bir hayal kırıklığı yarattı. En azından 1 milyon liradan az parası olanlar, bunun tamamını alacaklarını bekliyorlardı. Ama öyle bir şey olmayacağı görülüyor şu anda” ifadelerini kullandı.

‘İŞİN HER TARAFI AKP’

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Erhan Usta da sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak “Kredi kartını, kira parasını oraya yatıranlar var. Hızlı çözüm için de bu işte siyasi davranmamak gerekir. Bu işin her tarafı AKP’dir. Bunun özel sektör, bürokrasi ayağı AKP’li. Ben normalde memura partili demem. Ama net partili davranan memurlar, bürokratlar var. Bunun siyasi ayağı da AKP’li. Bunun hızlı çözümü, ancak kararlılıkla üzerine gitmekle olur” dedi. Parti kaygısıyla davranılmasının işi çözmeyeceğini, aksine sorunları artıracağını belirten Usta, “Bireysel mağduriyetin ötesine geçerek reel sektör ve bankacılığı etkiler. Fon aktarım mekanizması aksamış oluyor. Dolayısıyla, mağduriyetler giderilmeli ama ucu nereye dokunursa dokunsun kararlılıkla gidilmeli. Bugün bu havayı maalesef göremiyoruz. Bu işi AKP’nin üzerine sıçratmadan çözme gibi bir eğilimdeler. Vatandaşı oyalıyorlar. Bu sistematik bir sorun haline gelmeden çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET, İŞİ ‘VİCDANA BIRAKMAZ’’

Hesapların ortaya çıkması, listelerin açıklanması noktasında daha önce bir soru önergesi de verdiğini anımsatan Usta, “Belli bir miktarın üzerinde burada giriş çıkış yapanların açıklanması lazım. Bu yatırımcı mahremiyeti falan değil. Nihayetinde bir soygun var. Soygunu yapanın açıklanması lazım. O isimleri biz bilelim ki toplumsal baskı oluşsun. O isimler bilinmeden nasıl para toplanacak” tepkisini gösterdi. Usta, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in haksız kazançların tahsili konusunda zorunlu bir cezai mekanizma işletmek yerine, ilgililerin paraları “kendi vicdani muhasebeleriyle” TMSF hesaplarına yatırabileceklerine yönelik açıklamasına gönderme yaparak “‘Vicdanına kalmış’ diyerek para toplanamaz. Devlet, işi vicdana bırakmaz” dedi. 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nu anımsatan Usta, “Kendilerine biraz dokunuyorsa işin üzerine gitmiyorlar. Bunun hazineden karşılanmayacağını söylüyorlar ki biz doğru da bulmuyoruz. Tüm yurttaşların vergisinden karşılamaktansa, çalandan temin edilmesi doğrudur” diye konuştu.