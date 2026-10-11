Fon soruşturmasında gazeteciler hedefte: İki tutuklama, iki ev hapsi kararı

Sermaye piyasalarında yaşanan ve çok sayıda yatırımcının mağduriyetine yol açtığı belirtilen fon soruşturmasında, siyasi isimlerin ve kamu görevlilerinin olası bağlantılarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ve adı geçen kişilerin kamuoyuna açıklanmasına yönelik çağrılar devam ederken, gelişmeleri haberleştiren gazetecilere yönelik adli kararlar gündeme geldi.

Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç tutuklandı. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında ise adli kontrol kararlarının ardından ev hapsi tedbiri uygulandı.

İKİ GAZETECİ TUTUKLANDI

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları nedeniyle haklarında işlem başlatılan Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç, gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi.

Balcı ve Sevinç'in, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e ilişkin paylaşımları nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla soruşturma kapsamına alındıkları belirtildi.

SAYMAZ VE AĞIREL HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sermaye piyasalarında işlem yapan bazı isimlerle ilişkilerine yönelik iddiaları gündeme getiren gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de Bakan Bolat'ın suç duyurusunun ardından ifade verdi.

İki gazeteci, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Saymaz ve Ağırel hakkında başlangıçta yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Ancak savcılığın karara itiraz etmesi üzerine iki gazeteci hakkında ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan, daha önce fon soruşturmasına ilişkin bir bakanın istifa edeceği yönündeki iddiayı haberleştirmesi nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Tarakçı'nın da cezaevinde bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMADAKİ İSİMLERİN AÇIKLANMASI İSTENDİ

Fon soruşturmasında eski ve mevcut bakanların, AKP'li siyasetçilerin ve bazı kamu görevlilerinin adlarının geçmesi, soruşturmanın kapsamına ilişkin tartışmaları artırdı.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adı, sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinden elde edildiği öne sürülen kazançlara ilişkin iddialarda gündeme geldi.

YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasıyla aynı adı taşıyan Mustafa Göktaş'ın işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, söz konusu açıklamaların ardından listeyi kontrol ettiğini duyurdu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bakan Göktaş'ın inceleyebildiğini belirttiği listenin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sordu.

Özel, soruşturmayla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 270 kişilik listenin açıklanması çağrısını yineledi.

ERDOĞAN: SUÇ İŞLEYENİN YAKASINA YARGI YAPIŞIR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde partisinin yıpratılmak istendiğini savundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Suç işleyenin yakasına yargı yapışır. Biz hizmet üretiyoruz, laf değil. Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz.”

ÖZEL: FON KRİZİ BİR DEVLET KRİZİDİR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Gar Katliamı anmasının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ve gazetecilere yönelik adli kararlara tepki gösterdi.

Soruşturma kapsamında bulunduğunu iddia ettiği 270 kişilik listenin açıklanması gerektiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Fon krizinde iktidarın kimyası bozulmuştur. Milleti dolandıranlar değil, bunu açığa çıkaranlar hapse konuyor. Ömer Çelik’i izlemişsinizdir, gördünüz paniği, vücut dilini, gerginliğini, suçluların telaşını.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının ardından gazetecilere yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

“Olay gerçek, haber gerçek ama milleti dolandıranlar değil bunu açığa çıkaranlar hapse konuluyor. Bu, elde bulunan kamu gücünün nasıl kötüye kullanıldığını gösteriyor. Fon krizi bir devlet krizidir.”

'YA HESAP VERMELİ YA DA SANDIK GELMELİ'

Fon soruşturmasının siyasi sorumluluğunun ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Özel, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Özel, şunları söyledi:

“Bu işi Erdoğan yaptıysa derhal istifa etmeli, hesap vermelidir. Yok Erdoğan’ın burnunun dibindeki bakanları, genel başkan yardımcıları, bürokratları ve onun atadıkları yaptıysa yönetme kabiliyetini bırakmıştır, direkt sandık gelmelidir.”

Özel, açıklamasının devamında iktidarın yaşananlardan sorumlu olduğunu savunarak yönetim değişikliği çağrısında bulundu.

Fon soruşturmasında adı geçen kişilerin işlemlerine ilişkin iddialar ve gazeteciler hakkında verilen kararlar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.