Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 kişinin mal varlıklarına el konulmasına ilişkin karar, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından onandı.

9 Ekim 2026 tarihli kararda; Abdullah Yusuf Yarız, Cihan Sütşurup, Melis Sandal, Jeremy Etienne Debost, İsmet Öğüt ve Hasan Peker'in banka hesapları, şirket ortaklık payları, araçları ve taşınmazları hakkında el koyma tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

BANKA HESAPLARI VE ŞİRKET HİSSELERİ DE KAPSAMA ALINDI

Kararda, şüphelilerin vadeli ve vadesiz banka hesapları ile elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına el konulması yer aldı. Cihan Sütşurup adına kayıtlı şirket ortaklık payları da karar kapsamında değerlendirildi.

ARAÇLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Kararda şüpheliler adına kayıtlı çeşitli araçlar da sıralandı. Bunlar arasında Abdullah Yusuf Yarız adına kayıtlı 2025 model Audi A3 Sportback, Hasan Peker adına kayıtlı 2023 model Mercedes-Benz S450 D 4Matic, İsmet Öğüt adına kayıtlı 2026 model Mercedes-Benz ve Melis Sandal adına kayıtlı 2024 model Fiat Topolino Spiaggina bulunuyor.

Hasan Peker adına kayıtlı taşınmazlar hakkında da el koyma kararı verildi.

Hâkimlik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini kabul ederek 9 Ekim 2026 tarihli resen el koyma kararının onanmasına hükmetti.