Forbes'un en zengin Türkler listesinde 34. sırada... Ali Sabancı'dan şaşırtan çıkış: 'Geçinemiyorum'

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul’da düzenlediği “CEO Council” etkinliğinde konuştu.

950 milyon dolar servetiyle Forbes Türkiye'nin 2025'te yayınladığı en zengin Türkler listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, "Geçinemediğini" söyledi.

Sabancı burada yaptığı konuşmada şirketin Türkiye’de ve yurt dışında pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini vurguladı.

"ARZU ETTİĞİME KIYASLA GEÇİNEMİYORUM"

Sabancı konuşmasında, “Geçinemiyorum” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım. BBVA’nın CEO’su merittir. Düşünsel, öyle yapılacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım.”

"9 MİLYAR DOLAR VARLIK YÖNETİYORUZ, YARISI YURT DIŞINDA"

Sabancı ayrıca şunları söyledi:

“Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal ‘faiz ne olacak?’, ‘enflasyon ne olacak?’, ‘büyüme ne olacak?’ diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili ‘ziyaret amacınız nedir?’ dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu.

120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Londra’da, Frankfurt’ta, New York’ta ofislerimiz vasıtasıyla Dubai’de. Biz ortaklarımızla şefin yediği yemeği yiyoruz. Ama insanın aklından geçen ‘o şef ne yemek yiyor’ ve ümit ediyorsun şef zayıf değil.

"BURADAN ÇIKINCA ANLIYORSUN"

"Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular.

Türk’ü beğenmiyorum demiyorum ama mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde kebapçıya gitmesini değil; mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde sushi yemelisin, o ortamın şartlarını ne gerektiriyorsa bunu yapan gerekiyor. Bunun için de sıkça buradan çıkmak gerekiyor. Buradan çıkınca anlıyorsun.”

Sabancı ayrıca Londra’ya gittiğinde pasaport polisinin “Ziyaret amacınız ne?” sorusuna, “Eğlence ve iş için geliyorum” diye yanıt verdiğini söyledi.

PEGASUS'UN YÖNETİM KURULU'NDA

950 milyon dolar serveti olan Ali Sabancı'nın Pegasus'un yönetim kurulunda olduğu biliniyor.

AÇLIK SINIRI 29 BİN 828 TL, ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL!

Sabancı'nın açıklaması, Türkiye'deki ekonomik kriz gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRK-İŞ'in 29 bin 828 TL olarak açıkladığı açlık sınırına karşılık; 2026 yılı için asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Maaşlı çalışanların geçinmekte zorlandığı Türkiye'de en zengin işverenler arasında olan Ali Sabancı'nın açıklaması dikkat çekti.