Davada 3. hafta: Aziz İhsan Aktaş 1 yıl sonra ilk kez sanık kürsüsünde!

Aralarında 4’ü tutuklu 7 CHP’li Başkanı’n da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada sanık savunmalarında sona yaklaşılıyor.

Saat 10.00 itibarıyla başlaması planlanan duruşma, tutuklu sanıkların salona getirilmesi ve Mahkeme Heyeti’nin hazır bulunmasının ardından yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle başladı.

Geçen hafta tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da duruşma salonunda tutuksuz sanıklarla birlikte duruşmada yer aldı.

"MUSTAFA MUTLU İLE HİÇBİR YAKLAŞIK MALİYET BİLGİSİNİ PAYLAŞMADIM"

İlk savunmayı, İSFALT Mühendislik ve Planlama Müdürü Çağrı Mazı yaptı. Çağrı Mazı savunmasında şunları söyledi:

“Mustafa Mutlu ile hiçbir yaklaşık maliyet bilgisini paylaşmadım. Hakkımdaki iddialar, Mustafa Mutlu’nun sözleşmesi gereği rahatlıkla ulaşabileceği bilgilerdir. Beraatımı talep ediyorum. Aziz İhsan Aktaş’ı daha önce ne gördüm ne de tanışıklığım vardır. Sadece medyada gördüm.”

"MUTLU VE AKTAŞ'I TANIMIYORUM"

Duruşma, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü’nde uzman Murat Delice’nin savunmasıyla devam etti.

Murat Delice, savunmasında Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını söyledi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Delice, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatını talep etti.

Duruşmada, 10 konu başlığından 1’i olan ve hiçbir tutuklu sanığın yer almadığı “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” listesine geçildi.

"SADECE GÖREVİ İCRADA BULUNDUM, BUNU BANA AZİZ İHSAN AKTAŞ SÖYLEDİ"

Bu listedeki ilk savunmayı yapan Akın Kumanlı, şunları kaydetti:

“İddia edilen örgütün üyesi değilim, maaşlı bir çalışanım. Hakkımda iddia edilen ‘örgüte üye olma’ suçlamasını kabul etmiyorum. İhsan Bey’den para talep edildiğini duymuştum. Paraların rüşvet ya da hangi ad altında verildiğini bilmem. Rüşvete aracılık yapmadım. Suçsuzum, örgüt üyesi değilim, rüşvete aracılık etmedim. Beraatımı talep ederim. Ben araç sorumlusuyum, bu paranın ne olarak verildiğini bilme lüksüm yok.”

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Kumanlı’ya “Siz bu paraların ne olduğunu bilerek verdiniz?” diye sordu. Kumanlı, “Bana sadece teslim etmem söylendi ve teslim ettim. Sadece görevi icrada bulundum. Bunu bana Aziz İhsan Aktaş söyledi” diyerek yanıt verdi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın avukatı Hasan Sınar, Kumanlı’ya savcılıkta verdiği ifadeyi hatırlatarak sorular yöneltti. Kumanlı, “Söylediklerim duyuma dayalıdır” ifadelerini kullandı.

AKTAŞ’IN KUZENİ: “AKTAŞ BENDEN BİRKAÇ KEZ BORÇ İSTEDİ, SEBEBİNİ SORMADIM”

Daha sonra sanık kürsüsüne gelen İntursa Denizcilik ve Taşımacılık Sanayi şirketinin kurucusu ve aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş’ın kuzeni Ayşegül Ünal savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş ile kuzen olduğunu ve kendisiyle ticari ilişkisi olduğunu söyleyen Ünal, “Kurduğum şirketimin her noktasında emeğim vardır. Şirketimin yönetiminin elimde olmadığını kesinlikle kabul etmiyorum. Kendi şirketimde benden başka kimse söz sahibi değildir. Rüşvet olaylarından asla haberim yok. Aktaş, birilerinin kendinden rüşvet istediğini bana hiç söylemedi. Aktaş, birkaç kez benden borç talep etmiştir. Sebebini sormadığım gibi açıklama da beklemedim. Akraba olduğumdan dolayı suç örgütü üyesi olduğum kabul edilmektedir. Bu yaklaşım hukuk dışıdır” dedi.

Üzerine atılı tüm suçlamaları reddeden Ünal, “Şirket ve şahıs hesaplarımın üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ediyorum. Şu an Bağ-Kur’umu bile ödeyemiyorum” ifadelerini kullandı.

Savunmasının ardından söz alan avukat, Ünal’a, Aziz İhsan Aktaş’a verdiği 300 bin dolar “borç parayı” ne şekilde teslim ettiğini sordu. Ünal, “Kendisinin gönderdiği kişiye ulaştırdım. Alacak-vereceğimiz yoktur. Bana borcunu ne şekilde geri ödediğini hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Ünal, avukatın “Aktaş 300 bin doları nasıl kullanacağını söyledi mi?” şeklindeki sorusuna ise “Bunları ben bilemem. Bunu ona da sormadım, soramam” karşılığını verdi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ!

Duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verildi. Sonrasında duruşmaya, Aziz İhsan Aktaş’ın savunmasıyla devam edilecek.

NURAY BAŞARAN DA DURUŞMA SALONUNDA!

Nuray Başaran da Aziz İhsan Aktaş’ın savunması öncesi duruşma salonuna 2 korumasıyla birlikte geldi. Başaran, duruşmayı, basına ayrılan bölümde takip ediyor.

Başaran çalıştığı televizyon kanalında Aktaş ile ilk röportajı yapan kişiydi. Aktaş, ev hapsi kaldırıldıktan sonra kamera karşısına geçerek röportaj vermiş, TYT Türk kanalında Nuray Başaran'a konuşmuştu.

Aziz İhsan Aktaş’ın savunması öncesi onunla röportaj yapan Nuray Başaran iki korumayla salona geldi.

704 YIL HAPSİ İSTENEN AZİZ İHSAN AKTAŞ 1 YIL SONRA İLK KEZ SANIK KÜRSÜSÜNDE

Verilen aradan sonra duruşma tekrar başladı. Davaya ismini veren, 704 yıla kadar hapsi istenen ancak “itirafçı” olduğu için tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş, savunma yapmaya başladı.

Yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez hakim karşısında yargılanan Aktaş’ın uzun bir savunma yapması bekleniyor. Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı’nın ve sanık avukatlarının da Aktaş’a çok sayıda soru yöneltmesi öngörülüyor.

"ZORLAMA OLMAKSIZIN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNDUM"

Savunmasına başlayan Aziz İhsan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Adımla anılan bir örgüt iddiası var. Savunmam zaman alacaktır, o nedenle öncelikle sizlere anlayışınız için teşekkür ederim. Yazılı ve görsel basında benimle ilgili yalan yanlış haberler yapıldığından, öncelikle kim olduğumu sizlerin huzurunda anlatmak isterim.

İddianamede onlarca şirkete sahip olduğum ya da akrabalarımın şirketlerinin benim olduğu yazıldı ama benim sahibi olduğum firma sayısı yalnızca ikidir. Yakınlarımla ticaret yapıyor muyum? Evet. Ben bir iş insanıyım, işlerimi hukuksal zeminde yapmaya özen gösteririm. Ticari rakiplerimiz oluyor ve gizli tanıklar, ticarette yapamadıkları zararı, hukuku yanıltarak vermeye çalışıyorlar.

13 Ocak 2025’te gözaltına alındım ve tutuklandım. Kendi irademle baskı ve zorlama olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere başvuruda bulundum. Amacım yapmış olduğum işler kapsamında şirketlerin yaşadığı güçlüklerin açığa kavuşturulması, doğruların ortaya çıkması ve devletimize yardımcı olmaktır."

"DAHA NE YAPACAĞIM? KAMERAYA MI ÇEKECEĞİM, SES KAYDI MI ALACAĞIM?"

Aktaş şöyle devam etti:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım. Neden bu kararı almak işin 3 ay bekledim diye sorarsanız, Gerekli belge ve bilgileri toplamak konusunda geçen süre nedeniyle bekledim. İddianameyi ayrıntılı olarak okudum. Savunmamda, işlediğim iddia edilen hiçbir suçun oluşmadığı, gizli tanık beyanlarının soyut olduğu anlaşılacaktır.

Ceza davası algıyla değil delille yürütülür. Bu dosya kapsamında beraat edeceğimden eminim. Bazı belediyelerde biriken hak ediş ödemelerimizi alabilmek adına yetkililerin karşılamak zorunda kalıyorduk. Öyle ki bazı başkanlar sadece kendilerinin değil, başka adayların dahi taleplerini karşılatıyorlardı. Bu talepleri sadece ilgililere yapılan ödemeler olarak algılamayınız.

Bazen düğün yapıyorsunuz, bazen sanatçı sağlıyorsunuz. Bazen gayrimenkulleri fahiş fiyatlarla satın alıyorsunuz, araç tahsis ediyorsunuz. Bazen aracı değrinden çok fazlasına satın alıyorsunuz. Bazen belediye başkanlarının eskiden kalma borçlarını ödüyorsunuz ama yetmiyor. Her istek karşılanınca öyle talepler geliyor ki kabul etmek zorunda kalıyorsunuz.

Her ne kadar bazı belediye başkanları ödemelerin düzenli olduğunu dile getirseler de zaten düzenli ödeme almak için bu talepleri karşılıyorduk. İtirafçı değil iftiracı diyorlardı ya, iftiracı değil, söylediklerimin doğru olduğuna dair tüm itiraflarımı özetleyeyim…. Söylediklerim ile paraları teslim alanların baz kayıtları eşleşti mi? Eşleşti. Daha ne yapacağım? Kameraya mı çekeceğim, ses kaydı mı alacağım?”

“AKP’Lİ BELEDİYELERDEN DE CHP’Lİ BELEDİYELERDEN DE İŞ ALDIK..."

Savunmasında AKP'li belediyelerden de iş aldığını belirterek "Suçsuz günahsız insanlara iftira atmam” diyen Aziz İhsan Aktaş, şunları kaydetti:

“İspatlamadıktan sonra ben de her şeyi söyleyebilirim… İşim siyaset değil, ticarettir. AKP belediyelerinden, CHP belediyelerinden, siyaset üzeri kurumlardan iş almışızdır. CHP’li belediyelerden aldığımız ihale sayısı, AKP’li belediyelerden fazladır. Kamuoyunda, demiş olduğum ifadelerle onlarca CHP’li belediye başkanın tutuklandığı ifade edilse de benim etkin pişmanlık ifadelerimle tutuklanan belediye başkan sayısı 4’tür. Benim yetişme tarzımda suçsuz günahsız insanlara iftira atmak yoktur.”

AYRINTILAR GELECEK...

İTİRAFÇI BURAK KORZAY KAYIP

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve “itirafçı” olmasının ardından tutuksuz yargılanan İSFALT’ın önceki Genel Müdürü Burak Koray’ın, Silivri’de görülmeye devam eden Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davalarının hiçbirine katılmadığı öğrenildi.

Kimlik tespitine dahi katılmayan Koray’ın, avukatları aracılığıyla ilk celseye katılmayacağını ilettiği kaydedildi.