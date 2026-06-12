Ford Otosan’da korkunç iş kazası: Yaralanan 3 işçiden birinin durumu ağır

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Koç Holding ve Ford ortaklığındaki Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, montaj hattında son işlemleri tamamlanan bir aracın test ve park alanına sevk edildiği sırada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu üretim hattında çalışan 2'si kadın 3 işçi yaralandı.

İlk müdahaleleri fabrika içerisinde yapılan işçiler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan kadın işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ERKAN: “ÜRETİM KAZAYA RAĞMEN DEVAM ETTİ”

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, kazaya dair açıklama yaptı. Ağır yaralanan işçinin 24 yaşında olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Erkan, "Vücudunda çok sayıda kırık olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu ve 72 saatin kritik olduğu yönünde bilgiler var" dedi.

Kazanın ardından bir hatta çalışmaların durdurulduğunu, ancak diğer hatlarda üretimin sürdüğünü ifade eden Erkan, daha sonra tüm hatlarda üretimin yeniden başladığını söyledi.

İş güvenliği önlemlerinin yeterliliğinin araştırılması gerektiğini belirten Erkan, "Bir işçinin yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği bu iş kazasının nedenleri bütün açıklığı ile paylaşılmalı, bu kazada sorumluluğu bulunanlar hesap vermelidir" dedi.