'Forex yatırımı' vaadiyle milyonluk vurgun... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurları 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdıkları tespit edildi.
Etiketler: #Ankara #dolandırıcılık #forex #gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı