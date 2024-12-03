'Forex yatırımı' vaadiyle milyonluk vurgun... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.

'Forex yatırımı' vaadiyle milyonluk vurgun... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:11

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurları 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdıkları tespit edildi.


Etiketler: #Ankara #dolandırıcılık #forex #gözaltı

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