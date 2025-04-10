Fotoğraf sanatçısı Murat Germen gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:12

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:12

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye döndüğü sırada 19.30'da “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla gözaltına alındı.

Germen’in eşi Sema Germen, T24’e yaptığı açıklamada, eşinin gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne geldiklerini ancak gerekçeye dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Germen, “Sadece ‘halkı kin ve nefrete yönlendirme’ suçlaması var. Tek bir dosyası olduğunu söylediler, başka hiçbir bilgi yok” dedi.