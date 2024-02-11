Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun futbol oynadığı dönemden bir fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf İmamoğlu’nun Trabzon Yıldızspor’da forma giydiği dönemden.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin İstanbul için yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun futbol oynadığı dönemden bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu fotoğrafı ise Trabzon Yıldızspor’da forma giydiği dönemden.
Ekrem İmamoğlu, İlkokulda öğrenim gördüğü yıllarda hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti.
Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı.
LAKABI ‘UÇAN ÇUVAL’
Üniversite eğitimi için gittiği KKTC'de Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün kalecilerinden biri oldu ve ‘Uçan Çuval’ lakabıyla anılmaya başladı.
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