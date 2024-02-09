Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışı sürüyor: Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden 3 anket şirketi İstanbul için ne diyor?

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:40

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:41

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda anket firmaları kıyasıya bir yarış vermişti. İlk turda en başarılı tahmini yapan firma BETİMAR olurken, bu başarısını ikinci tura da taşımıştı. İlk üçte yer alan diğer anket şirketleri ise OPTİMAR ve SONAR olmuştu.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde en çekişmeli geçmesi beklenen illerden biri de İstanbul. Yarışın büyük oranda CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.

Peki geçen seçimlerin en başarılı ilk üç anket firması şu ana kadar İstanbul seçimleri için ne söyledi?

SONAR: İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul seçimlerine ilişkin son anket SONAR'dan geldi. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Anket, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi. Başak Demirtaş'ın oyu 6.5 puan olarak görüldü. İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun oyu 4.3 puan olurken, Yeniden Refah Partisi adayının oyu 2.1 puan oldu.

OPTİMAR ANKETİNDE DE İMAMOĞLU BİRİNCİ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıkmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum nefes nefese" başlıklı yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın son anketinin verilerini paylaşmıştı.

"Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor. "İmamoğlu’na oy vermem" diyenler yüzde 47 olurken, "Murat Kurum" için bu oran yüzde 47.4.

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.

BETİMAR'DAN HENÜZ BİR ÇALIŞMA YOK

Son olarak geçen seçimin en başarılı anket firması olan BETİMAR'dan henüz İstanbul seçimlerine ilişkin bir çalışma gelmedi. Betimar Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, aralık ayında katıldığı bir TV programında ise AKP tarafından açıklanması beklenen üç ismin de Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğunu söylemişti.

Aralık ayında kulislerde AKP'nin adaylığı için Murat Kurum, Mehmet Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya isimleri geçiyordu.