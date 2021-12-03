Fransa'da aşırı sağın aşırı yükselen ismi: Eric Zemmour

03 Aralık 2021 Cuma, 10:45

Fransa'da daha önce nefret söylemi gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti.



Fransa'nın Trump'ı diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemmour, geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turnesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı.

ANKETLERDE YÜKSELİŞTE

Zemmour'un ismi adaylık için geçmeye başladığında yapılan anketlerde, yapılacak seçimlerde alması beklenen muhtemel oy oranı yüzde 5 civarındaydı. Gittikçe popülerleşen Zemmour'un son yapılan anketlere göre oy oranı yüzde 16 ila 18 civarına kadar yükseldi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in babasından da destek alarak Marine Le Pen'in tahtını sallayan Zemmour, anketlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hızla yaklaşıyor.

"SUÇLULARIN ÇOĞU ARAP VE SİYAHİ"

Paris'te 1958'te Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, 1994'te Quotidien de başladığı gazetecilik kariyerini 1996'da sağ merkezli Le Figaro gazetesinde sürdürdü.

2009'da bir televizyon programında "suçluların çoğunun Arap ve siyahi" olduğunu söyleyen Zemmour'un Le Figaro'daki işine son verildi.

Aşırı muhafazakarlık, İslam ve göçmen karşıtlığı, kültürel olarak homojen bir halk üzerine inşa edilmiş milliyetçilik, ulus-devlet anlayışı Zemmour'un düşünce dünyasını oluşturan en önemli kavramlar olarak öne çıkıyor.

Zemmour ayrıca Fransa'da aşırı muhafazakarlık ile Yahudi kimliği ve katı milliyetçiliği harmanlayan önde gelen isimler arasında yer alıyor.

"KOMPLO TEORİLERİNE DAYANIYOR"

Uzmanlar ayrıca Zemmour'un adaletsizliğe ve ayrımcılığa karşı çıkmak yerine "sistem karşıtı", hatta komplo teorilerine varan eleştirilerde bulunduğuna dikkati çekiyor.

Ülkede yaşayan yabancıların asimile olmasını gerektiğini savunan ve entegrasyona karşı olduğunu dile getiren Zemmour, sık sık İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerde de bulunuyor.

MUHAMMED İSMİNİ YASAKLAYACAK

İslam'ın siyasal proje olduğunu ve Fransa ile uyumlu bir din olmadığını iddia eden Zemmour, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde özellikle "Muhammed" gibi Müslüman isimlerini yasaklayacağını belirtiyor.

Zemmour, ülkedeki sorunların kaynağının Müslümanlar, Araplar, siyahiler ve göçmenler olduğunu savunarak, hatta göçmenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyleyerek İslam'ı ve Müslümanları "saplantı" haline getirdiğini ortaya koyuyor.

NEFRET SÖYLEMİ NEDENİYLE CEZA ALDI

Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırıldı.

Mahkeme, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini, banliyölerde başörtülü Müslüman kadınların Fransa'da İslam hakimiyeti kurmak istediğini ileri süren Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine hükmetti.

Eric Zemmour'un 20 Ekim'de bir güvenlik fuarında incelediği bir keskin nişancı tüfeğini, "Şaka değil, geri çekilin, geri çekilin" diyerek gazetecilere doğrultması ülkede gündem oldu ve tepkiyle karşılandı.

ZEMMOUR'UN YÜKSELİŞİNİN NEDENLERİ

Aşırı sağcı yazar Zemmour'un hızlı yükselişinin arkasında, geleneksel sağ-sol rekabetinin neredeyse ortadan kalkmasının ve sol siyasetin zayıflamasının yattığı değerlendirmesi yapılıyor.

Fransa'da 1950'li yıllardan bu yana sağ ve sol olmak üzere iki siyasi kanat ortaya çıkarken, daha çok sağ hükümetlerin yönettiği ülkede François Mitterrand ve François Hollande dönemlerinde sol iktidara geldi.

2017'deki yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde Macron büyük başarı sağlayarak geleneksel sağ ve sol partilere tarihi hezimet yaşattı. Sonrasında merkez sol Sosyalist Partinin (PS) etkisi siyasi arenada ciddi şekilde azaldı.

Öte yandan, Macron'un cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından uyguladığı politikalar neticesinde sağ, özellikle aşırı sağ yükselişe geçti.

Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterileri, ekonomik sorunlar, emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler nedeniyle popülaritesi düşen Macron da İslam karşıtlığının sağ ve aşırı sağ seçmende prim yaptığını gözlemleyerek 2022'deki cumhurbaşkanı seçiminde oy kazanmak amacıyla bu politikalara yöneldi.

Zemmour'un aşırı sağın cumhurbaşkanı seçiminde olası zaferinin önünü açmaya başladığı yorumları yapılırken, hızlı yükselişi de sağ ve aşırı sağ görüşlerin giderek daha fazla zemin kazandığı dönemde gerçekleşiyor.

Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'in destek vermesiyle Zemmour'un seçmenlerin gözünde itibar kazandığı da ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca Zemmour'un Marine Le Pen'den daha fazla aşırı sağcı olmasına rağmen "muhafazakarlara" daha saygın göründüğünü belirtiyor.

"MEDYA SINIRLANDIRILSIN"

Eric Zemmour'un hızlı yükselişinin bir diğer sebebi de basında ve televizyon kanallarında çok fazla görünür olması.

Zemmour'un çok sık televizyon ekranlarına çıkarak kamuoyunda ve siyasette kendisini kabul ettirdiği, bu anlamda medyanın Zemmour'un yükseliş trendinde önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Eric Zemmour öte yandan cumhurbaşkanı seçilmesi halinde büyük destek aldığı medyanın gücünün sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.

"KAHROLSUN CUMHURİYET, PARİS'E KRAL İSTİYORUZ"

Fransa'da özel araştırmalarıyla tanınan Mediapart sitesinin haberinde, elde edilen belgelerin ışığında çeşitli bölgelerde Zemmour'un kampanyasını "Kahrolsun Cumhuriyet, Paris'e kral istiyoruz" sloganıyla bilinen aşırı sağcı "Action Française", yine aşırı sağcı "Generation Idenditaire"nin eski üyeleri ve milliyetçi "Ligue du Midi" örgütünün hazırladığı ifade ediliyor.

Kampanyaya hazırlık amacıyla bir yıl önce bu ekibin oluşturulmaya başlandığı belirtiliyor.

TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Medyada ilginç davranışlarıyla da gündem olan Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.





Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Sputnik Türkçe, cumhuriyet.com.tr



