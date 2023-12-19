Fransız aktivist Türkiye için koşuyor
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesine deprem farkındalığı için koşmaya karar veren Fransız aktivist Claude Cazes (41) yolculuğuna devam ediyor. Fransa’dan Adana’ya 3 bin 600 kilometrelik yol kat edecek olan Cazes, günde 40 km koşarak İstanbul’dan sonra Eskişehir’e ulaştı.
Cazes, Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy ve belediye personeli tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık desteği verilen ve bir gece misafir edilen Claude Cazes daha sonra Adana’ya doğru koşmak üzere yola çıktı.
Cazes, “Sekiz ay çalışıp, özel beslenme programı ile bu koşuya hazırlandım. Amacım deprem için fon toplamak. Gelecek yıl da depremden etkilenen tüm illerde koşu yapacağım” dedi.
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