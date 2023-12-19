Fransız aktivist Türkiye için koşuyor

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Cazes, Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy ve belediye personeli tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık desteği verilen ve bir gece misafir edilen Claude Cazes daha sonra Adana’ya doğru koşmak üzere yola çıktı.

Cazes, “Sekiz ay çalışıp, özel beslenme programı ile bu koşuya hazırlandım. Amacım deprem için fon toplamak. Gelecek yıl da depremden etkilenen tüm illerde koşu yapacağım” dedi.