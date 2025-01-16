Fren sistemi arızalandı, 5 araca çarptı: Yaralılar var!
İskenderun'da, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. Üç kişinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde E-5 kara yolu Şekere mevkiinde dün bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada, fren sisteminde arıza meydana geldi. Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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