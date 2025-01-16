Arnavutköy'de şoför kalp krizi geçirdi, otobüs kaza yaptı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:31

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:26

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tayakadın Mahallesi İstanbul Havalimanı çıkışı Kemerburgaz istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, umreden gelen yolcuları havalimanından alan 16 FS 327 plakalı tur otobüsünün şoförü M.G., seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otobüs önce önünde ilerleyen otomobile ardından bariyerlere çarptı.

Otobüs içinde bulunan yolcular durumu fark ederek son anda otobüsü durdurdu. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri olay yerinde şoför M.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan 50 yolcu ise olay yerine gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kaza ile ilgili ekiplerin çalışması devam ederken, kalp krizi geçiren M.G.'nin hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.