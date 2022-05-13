Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:24

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Derince'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası önüne otomobilini park edeceği sırada yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

Otomobil, hızla vergi dairesi başkanlığı ofisine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil de vergi dairesi ofisinden çekiciyle çıkarıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Vergi dairesi ofisinde ve otomobilde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





