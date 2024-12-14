Fren yerine gaza bastı, 5 metreden inşaat alanına düştü

Yayınlanma: 14.12.2024 - 19:24

Güncelleme: 14.12.2024 - 19:24

Avcılar'ın Firuzköy Mahallesi, Balcıbük Caddesi'nde hafif ticari araç, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Araç, kaldırım kenarındaki sac panellerini devirerek yaklaşık 5 metre aşağıdaki inşaat alanına düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırdı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri de olay yerine sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı. Vinç yardımıyla araç, düştüğü yerden çıkarıldı. Olayı gören bir tanık, “Araç otomatik vites, sanırım sürücü gaz yerine frene bastı ve araç aşağıya düştü” şeklinde konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.