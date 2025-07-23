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Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü!

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü!

23.07.2025 15:22:00
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İHA
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Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü!

Silivri'de park halinde aracın içinde bekleyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı. Sürücü, motosiklete ardından aydınlatma direğine çarparken, o esnada yol üzerinde yürüyen bir kişi de kazaya karışarak yaralandı.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Alibey Mahallesi Şerif Sokak'ta saat 11.45 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında park halinde duran bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Otomobil, motosiklet ve sokak aydınlatma direğini altına alarak sürüklerken, o sırada yürüyen bir kişi de kazaya karışarak yaralandı. 

Çevredeki yurttaşlar, kadın sürücüyü araçtan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sokak aydınlatma direği, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete ve aydınlatma direğine çarptığı anlar görüldü.

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