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Tekirdağ'da feci kaza: Can kayıpları var!

Tekirdağ'da feci kaza: Can kayıpları var!

23.07.2025 12:08:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ'da feci kaza: Can kayıpları var!

Tekirdağ'da otomobil ile süt kamyonu çarpıştı. İlk belirlemelere göre; kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkiine 5 kilometre mesafede feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen süt taşıyan kamyon ile bir otomobil çarpıştı.

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İNCELEME SÜRÜYOR

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

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