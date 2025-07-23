Tekirdağ'da feci kaza: Can kayıpları var!

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkiine 5 kilometre mesafede feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen süt taşıyan kamyon ile bir otomobil çarpıştı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.