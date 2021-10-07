Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü
Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan eşya yüklü kamyon, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada, 2 evin balkonunda hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana geldi. Arif Ayaz'a ait 63 B 9179 plakalı park halindeki kamyon, freninin boşalması sonucu hareket edip, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Binada oturanlar, gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonu görünce şaşkınlık yaşadı. Kazada 2 evin balkonunda hasar oluştu, bazı dairelerin camları kırıldı.
Kamyon, çağrılan çekiciyle çıkarıldı.
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