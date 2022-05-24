Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve çocukları ölümden döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Kamyon, kamelyaya çarparak durabildi. O sırada kamelyada oturan baba ve çocukları ölümden döndü.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 01:00
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve çocukları ölümden döndü
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı. Kazada kamelyada oturan baba, 2 kızı ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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