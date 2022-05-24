Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve çocukları ölümden döndü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Kamyon, kamelyaya çarparak durabildi. O sırada kamelyada oturan baba ve çocukları ölümden döndü.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı. Kazada kamelyada oturan baba, 2 kızı ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Saray'ın Demirtaş planı
- Saray'ın Demirtaş planı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Otomobil fiyatlarına dev zam!