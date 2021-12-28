Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı

28 Aralık 2021 Salı, 22:01

Korkutan kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Çiçekli köyünde meydana geldi.

H.B.E (54) idaresindeki 11 DZ 945 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet, sürücüsü olan H.B.E'nin kontrolünden çıkarak çocuk parkına daldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Kamyonette bulunan sürücü H.B.E ve yanında bulunan yolcu E.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan o sırada parkta kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.