Freni tutmayan otomobil servis aracına çarptı: 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni tutmayan otomobil park halindeki servis aracına çarptı. Otomobilde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:38
Abone Ol google-news

Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi'nde, G.A. yönetimindeki 34 UM 4178 plakalı Tofaş marka otomobil, rampa aşağı inerken freni tutmaması üzerine park halindeki 34 LAM 967 plakalı servis aracına çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Otomobil kaza sebebiyle kullanılmaz hale gelirken polis inceleme başlattı.


Player Alanı
kocaeli kaza

İlgili Haberler

West Africa threatens force on Niger coup leaders, French embassy attacked

West Africa threatens force on Niger coup leaders, French embassy attacked
Protest near French military base in Niger

Protest near French military base in Niger
Azerbaijan rejects French allegations of blockading Lachin road

Azerbaijan rejects French allegations of blockading Lachin road

En Çok Okunan Haberler