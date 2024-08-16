Freni tutmayan TIR ters döndü, sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, freni boşalan bir TIR yoldan çıkarak ters döndü.
Muğla’nın Datça ilçesinde seyir halinde freni boşalan TIR yoldan çıkararak ters dönerken, tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Mesudiye Hayıtbükü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete mal taşıyan R.V. idaresindeki 06 HUJ 64 plakalı TIR iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarak ters döndü. KazadanTIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri gerekli çevre güvenliği aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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