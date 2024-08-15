15 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 23:07

Güncelleme: 15.08.2024 - 23:07

MasterChef 2024 sezonunda takım oyunları büyük bir heyecanla başladı. İkinci haftada kaptanlık oyununu kazanan Nevzat mavi takımın başında yer alırken kırmızı takımda ise kaptanlığı üstlenen isim Zeynep oldu. Pazartesi günü yayımlanan MasterChef bölümünde kaptanların belirlenmesinin ardından yarışmacılar da seçildi. Haftanın ilk takım oyunu geride kaldı. Ardından iki isim eleme potasına eklendi bugün ise düellolar gerçekleşecek. Peki, MasterChef'te üçüncü takım oyununu kim kazandı? 15 Ağustos'ta MasterChef'te eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni sezonunun ikinci kaptanlık oyunu 12 Ağustos tarihli yayında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, en iyi katmeri yapmak için kıyasıya mücadele etti. Mavi takım kaptanı olarak Nevzat seçildi.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Nevzat

Muratcan

Kaan

Eda

Onur

Nigar

Çağlar

Hakan

Çağlar

Kerem

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Zeynep

Semih

Ümmühan

Beyza

Ezgi

Beril

Deniz

Ayşe

Alper

Emre

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için 15 Ağutos'ta yeniden önlüklerini giydi. Gecenin sonunda en çok başarılı tabak çıkaran taraf ise mavi takım oldu.