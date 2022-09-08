FSM Köprüsü'nde Brezilya bayrağının renkleri
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
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