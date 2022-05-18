FSM Köprüsü hipertansiyon hastalığına dikkati çekmek için mavi ve yeşil renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla mavi ve yeşil renkle ışıklandırıldı.

AA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:34
FSM Köprüsü hipertansiyon hastalığına dikkati çekmek için mavi ve yeşil renkle ışıklandırıldı
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Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması için mavi ve yeşil renkle aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.


Dünya Hipertansiyon Günü FSM Köprüsü ışıklandırma

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