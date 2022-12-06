FT: AB'nin Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından Türkiye açıklarında petrol tankeri sıkışıklığı oluştu

06 Aralık 2022 Salı, 12:01

Avrupa Birliği'nin, Rusya'dan ihraç edilen petrol için 'tek taraflı olarak' varil başına 60 dolar tavan fiyat belirlemesinin yankıları sürüyor.

Rusya'nın şiddetle itiraz ettiği karar sonrası, Türk karasularında petrol tankerlerinden oluşan bir trafik sıkışıklığı meydana geldiği bildirildi.

"KÜRESEL AKIŞI SEKTEYE UĞRATABİLİR"

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde yer alan habere göre, "Gemi brokerleri, petrol tüccarları ve uydu takip servislerine göre, pazartesi günü yaklaşık 19 ham petrol tankeri Türk sularını geçmek için bekliyordu. Gemiler, Rusya'nın Karadeniz limanlarını uluslararası pazarlara bağlayan iki boğaz olan İstanbul ve Çanakkale Boğazı yakınlarında demir atmışlardı. Adının açıklanmasını istemeyen bir gemi brokerine göre, ilk tanker 29 Kasım'da geldi ve altı gündür bekliyor. Türk sularında ve çevresinde bekleyen tankerler, tavan fiyat uygulamasının, Rusya'nın ihracatının çok ötesinde, küresel petrol akışını da sekteye uğratabileceğinin ilk işareti..."

TÜRKİYE GARANTİ TALEP ETTİ

Basında yer alan bilgilere göre Türkiye, boğazlardan geçen tüm ham petrol tankerlerinden, "Petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayacak sigorta teminatları" istedi.

Ancak küresel deniz taşımacılarının yaklaşık yüzde 90'ına teminat sağlayan 13 büyük sigorta şirketini temsil eden Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin talebinin normalde gerekli olanın çok ötesine" geçtiğini iddia etti.

Bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi ise basına demecinde, Türk hükümetinin yeni politikasının, gemilerin Türk boğazlarından geçişini son derece zorlaştırdığını ve ABD makamlarının İngiltere ile birlikte, "Türk yetkililere endişelerini ilettiklerini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

Pazartesi günü yürürlüğe giren AB yaptırımları uyarınca, Rus ham petrolü yükleyen tankerlerin, varil başına 60 dolarlık fiyat sınırının altında satılmadıkları sürece AB denizcilik sigortasına erişimleri yasaklandı.

Öte yandan Rusya, batılı sigorta piyasalarıyla bağlantısı kesilse bile petrol ihracatına devam etme sözü verdi. Rus makamları, tavan fiyat uygulayan hiçbir ülke ile anlaşma yapmayacaklarının altını çizdi.