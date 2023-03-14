Fuat Oktay açıkladı: 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesine yardım için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 22:47
Fuat Oktay açıkladı: 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatırıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki duruma ve yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

'ENKAZIN YÜZDE 20'Sİ KALDIRILDI'

Oktay, deprem bölgesinde 1 milyon 805 bin 842 binanın incelendiğini, 653 bin konutun acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildiğini söyledi. Fuat Oktay "Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı" dedi.

DESTEK ÖDEMELERİ

Oktay, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi'nin, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

TAAHHÜT EDİLEN PARA

Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi" diye konuştu.


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